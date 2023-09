Blue Jays : un pas de plus vers les séries

Les Blue Jays de Toronto ont aidé leur cause pour accéder aux éliminatoires en battant les Rays de Tampa Bay 11 à 4, vendredi soir, au Rogers Center.

Le club de la Ville Reine s’assure ainsi de maintenir son avance sur ses rivaux dans la course aux séries, soit les Astros de Houston et les Mariners de Seattle. Les Jays occupent présentement le deuxième rang parmi les équipes repêchées dans l’Américaine et sont assurés de le garder pour aujourd’hui, alors que les deux équipes mentionnées plus haut seront en action un peu plus tard en soirée.

Dans ce premier d’une série de trois rencontres contre les Rays, les Blue Jays ont pris les devants grâce à un circuit en solo d’Alejandro Kirk en deuxième manche. Ce dernier a aussi produit les deux points suivants des siens. Une manche après sa bombe, il a frappé un simple qui a propulsé Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette à la plaque.

Brandon Belt et Matt Chapman ont aussi participé à ce festival offensif, eux qui ont chacun réussi des circuits. Ils ont respectivement étiré les bras en quatrième et en cinquième manche.

Même s’il n’a pas expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain, le joueur de deuxième coussin des Jays Cavan Biggio n’a pas été en reste. Il a produit deux points et fait le tour des sentiers à deux reprises. Guerrero fils et Bichette ont pour leur part eu le plaisir d’inscrire trois points chacun.

Sur la butte, le partant Yusei Kikuchi (11-6) a permis trois points sur cinq coups sûrs en cinq manches de boulot. Le Japonais a aussi passé quatre rivaux dans la mitaine et donné deux passes gratuites.

Pendant ses derniers moments sur le monticule, il a vu Yandy Diaz réussir son 22e coup de circuit de la présente campagne.

En poste pour seulement une mache et deux tiers, le partant des Rays Aaron Civale (7-5) en encaissé le revers. C’est toutefois le passage d’Erasmo Ramirez sur la butte qui a été catastrophique pour les perdants. Six points ont été inscrits pendant qu’il oeuvrait et le droitier a donné huit frappes en lieu sûr aux favoris de la foule.

Les Blue Jays retrouveront les Rays samedi après-midi pour l’avant-dernier match de leur saison régulière 2023.