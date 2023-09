Oui, l’amour est malheureusement souvent aveugle

Jeune, contrairement à mes chums de filles, je n’avais pas envie de me caser dans le mariage. J’ai toujours préféré vivre des passions courtes, mais brûlantes. Ça me faisait des histoires d’amour palpitantes à raconter, et tout le monde appréciait m’écouter. Comme l’envie de la maternité ne se faisait pas ressentir en moi, je n’avais aucune raison de me caser.

J’ai filé jusqu’à la mi-quarantaine, en me disant qu’un jour, j’allais me stabiliser. C’est vers 46-47 ans, quand j’ai senti que je « poignais » moins et que la cinquantaine approchait, que je me suis réveillée. Car même si physiquement je suis encore top shape, quand je dis mon âge, certains gars disparaissent dans la brume.

Je ne suis plus la saveur du mois et je n’ai besoin de personne pour me le dire. Une amie qui a trouvé son conjoint actuel sur les réseaux sociaux m’a conseillé de faire comme elle. Et j’y ai fait la connaissance de quelques spécimens intéressants, dont un plus que les autres.

Le problème, c’est que lui ne m’aime pas. Il me trouve encore sexy pour mon âge dit-il, mais je ne suis pas son type de femme. Depuis six mois, on se voit une fois par mois. On sort quelque part et ensuite on baise. C’est vraiment un homme de mon goût, et plus je le vois, plus je l’aime. Je trouve ça dur de le voir aussi peu quand je ne parviens pas à me le sortir de la tête.

Je n’ai jamais osé le relancer plus souvent, car lui ne me contacte jamais. Et quand on se voit, il ne propose jamais de me revoir, pas plus qu’il ne m’a dit une seule fois « je t’aime », quand moi je lui crie mon amour par la tête à chaque fois. Il y a deux semaines, tannée de toujours être la bougie d’allumage, je lui ai dit que je rompais pour de bon. Ce à quoi il a répondu « Ben si c’est ça que tu veux ! »

Je ne l’ai pas recontacté, mais ça me démange tant il me manque. Alors que de son côté, c’est « silence radio ». À mon âge, je n’ai pas de temps à perdre. Pensez-vous que c’est moi qui m’y prends mal pour qu’il soit aussi froid, ou bien si c’est dans sa nature de faire marcher les femmes qui l’aiment trop ?

Je voudrais tant garder espoir

Pourquoi vouloir garder espoir de le conquérir, quand cet homme vous a dit clairement que vous n’étiez pas son genre, et que de plus il n’a jamais initié aucune rencontre avec vous ? Quand on s’accroche ainsi à quelqu’un qui d’une certaine façon nous méprise, est-ce que ce n’est pas le signe d’un grand manque de respect envers soi-même ? Comme vous considérez n’avoir pas beaucoup de temps à perdre, pourquoi vouloir continuer à tenter de séduire un tel profiteur ?