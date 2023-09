Paris sportifs: les meilleures offres de samedi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du samedi 30 septembre qui valent le détour.

Football : Alouettes de Montréal c. Rouge et Noir d’Ottawa

Les joueurs des Alouettes seront très motivé lors de leur visite au TD Place pour affronter le Rouge et Noir. En plus de vouloir coller une deuxième victoire de suite, la troupe de l’entraîneur-chef Jason Maas pourrait obtenir sa qualification pour les éliminatoires si elle l’emporte. Les «Als» ont remporté les deux premiers matchs contre leurs rivaux ottaviens en 2023. Ils ont signé un gain de 19 à 12 le 10 juin et une victoire de 25 à 24 le 19 août. Le Rouge et Noir connait encore une saison difficile, mais a tout de même trouvé le moyen de vaincre les Roughriders de la Saskatchewan la semaine dernière. Le club ontarien a engrangé deux victoires de suite seulement une fois cette année.

Prédiction : Victoire des Alouettes – 1,80

Football : Orange de Syracuse c. Tigers de Clemson

On reste dans le football, mais on se tourne maintenant vers la NCAA. Syracuse (4-0) n’a toujours pas subi la défaite depuis le début de la saison, tandis que Clemson (2-2) connait des ratés. Malgré cela, les Tigers sont les favoris des preneurs aux livres. L’Orange n’a accordé qu’une seule fois 20 points à ses rivaux en quatre parties en 2023 et devrait être en mesure de museler l’attaque de ses prochains adversaires, elle qui a montré plusieurs faiblesses cette saison.

Prédiction : Victoire de Syracuse – 3,20

Soccer : Aston Villa c. Brighton

Dans le monde du ballon rond, on a droit à un duel de la Première Ligue anglaise entre Aston Villa et Brighton. Lors des six derniers matchs entre ces deux équipes, la première a remporté quatre affrontements et n’a jamais perdu. En effet, les deux autres parties se sont soldées par un verdict nul. Il faut remonter au 20 novembre 2021 pour trouver la dernière victoire de Brighton sur Aston Villa. Aussi, le club du Sussex de l’Est connait un passage à vide et a subi la défaite à ses trois dernières sorties.

Prédiction : Victoire d’Aston Villa – 2,60