Tournée «Un mot, une histoire»: Michel Barrette se racontera sur scène à des personnalités telles que Jean-Philippe Dion, Alexandre Barrette, Mike Ward et Marie-Claude Barrette

Michel Barrette remontera sur scène l’an prochain avec Un mot, une histoire, une tournée pour laquelle l’humoriste délaissera le stand-up pour renouer avec l’improvisation et ses talents de conteur.

En théorie, l’heure de la retraite aurait dû sonner en novembre prochain pour Michel Barrette. Il était en effet prêt à faire ses adieux à la scène avec l’ultime représentation de L’humour de ma vie, son 12e one-man-show en carrière.

Mais le comique a rapidement réalisé que les planches lui manqueraient trop après avoir passé 40 années à les fouler.

« Je ne referai plus de one-man-show ; j’ai 66 ans et l’idée d’écrire, douter, roder, douter encore, préparer une première, le stress de la performance... je n’en ai plus du tout envie. Mais je ne pourrais jamais m’arrêter de raconter des histoires », avance Michel Barrette en entrevue au Journal.

Rencontres uniques

C’est précisément cette réflexion qui a fourni l’étincelle de départ à Un mot, une histoire. À compter de février prochain, Michel Barrette reprendra donc la route pour une tournée de 21 spectacles répartis sur 10 mois. À chaque ville l’attendra sur scène une personnalité différente qui mènera une discussion devant public. Au programme : anecdotes, confidences, réflexions, gags... bref, l’humoriste l’ignore encore. Car il se laissera chaque soir guider par le maître de cérémonie.

« Je n’ai pas l’intention d’essayer de faire rire à tout prix. Mon seul but, c’est d’être intéressant », résume-t-il.

Parmi ces maîtres de cérémonie, il y aura bien sûr des interviewers de renom tels que Jean-Philippe Dion et Marie-Claude Barrette. Mais des personnalités de différents horizons ont également accepté de se prêter au jeu. Des chanteurs de la trempe de Serge Fiori, Jean-François Breau et Patrice Michaud assumeront cette tâche, tout comme l’athlète Marianne St-Gelais et des humoristes. Mike Ward, Alexandre Barrette et Mathieu Dufour sont aussi parmi ceux qui piloteront des représentations d’Un mot, une histoire.

« Sans filet »

Les spectateurs pourront également soumettre leurs propres questions en amont de chaque représentation. Le but : créer des rencontres uniques et, surtout, improvisées. Car les maîtres de cérémonie ont carte blanche quant aux questions et aux sujets qu’ils veulent aborder avec Michel Barrette.

« Je ne veux pas savoir d’avance quelles questions ils vont me poser. J’ai choisi des gens que je connais peu – il y en a même que je n’ai jamais rencontrés ! – justement pour ne pas avoir une idée d’où ils veulent m’emmener. Alors on peut parler de tout. Je ne pourrai pas me rabattre sur un texte écrit d’avance, alors je me lance sans filet. Et c’est ça qui est excitant », raconte celui qui a jadis évolué dans le milieu de l’improvisation.

Retour au jeu ?

Une fois la tournée Un mot, une histoire bouclée, Michel Barrette entend enfin prendre ses distances du vedettariat, histoire de profiter d’une retraite bien méritée. Il ne cache toutefois pas son désir de renouer avec le métier de comédien, dans lequel il a brillé sporadiquement tout au long de sa carrière.

« Ça fait longtemps que je n’ai pas joué. J’ai envie de projets dramatiques plus que de comédies. Je veux aller ailleurs, m’éloigner un peu du gars de char qui fait des jokes et puiser dans les zones plus sombres de moi-même », avance-t-il.