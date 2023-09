Trudeau: le Homer Simpson de la politique... en beaucoup moins attachant

Une autre semaine, un autre scandale pour le gouvernement Trudeau. Ça en devient banal !

Cette fois-ci, le gouvernement a infligé aux Canadiens une honte planétaire en honorant un ancien nazi à la Chambre des communes. Et même si Anthony Rota a pris tout le blâme, chacun sait que Trudeau est l’ultime coupable. Fidèle à lui-même, il est simplement trop lâche pour reconnaître sa responsabilité.

Controverses

Trudeau devrait-il démissionner ? Pris de manière isolée, cet événement, bien que gravissime, ne justifierait pas un geste pareil.

Mais il ne s’agit pas d’une simple anecdote. Le « nazigate » s’ajoute à une série interminable de controverses retentissantes et de conflits d’intérêts accablants.

En l’occurrence, Trudeau vient de déclencher une crise diplomatique avec l’Inde, enrayant ainsi les pourparlers en vue d’un accord commercial entre les deux pays.

Il y a la saga de l’ingérence chinoise et son soutien acharné au controversé David Johnston en tant que rapporteur spécial dans cette affaire.

Il y a aussi les contrats de 100 millions déjà payés à McKinsey et l’entente conclue jusqu’en 2100.

Notons également la nomination de Mme Elghawaby comme représentante spéciale à Ottawa, alors qu’elle est ouvertement québécophobe.

Sans oublier les fiascos du système Phénix et de ArriveCAN, la crise des passeports, les tristement célèbres scandales de conflits d’intérêts avec SNC-Lavalin et WE Charity, l’affaire Aga Khan, les déguisements honteux, les blackfaces et les allégations d’inconduite sexuelle envers une journaliste.

Ajoutons à cela la dette qui explose, l’inflation rapide, la crise du logement, l’immigration débridée.

Fiasco

Tout ce que Trudeau touche tourne au fiasco. Il est incapable de prendre des décisions rationnelles et d’en mesurer les conséquences. Trudeau est le Homer Simpson de la politique, mais en version beaucoup moins attachante.

Devrait-il démissionner ? Vu l’ensemble de son œuvre, il devrait au moins y songer. Mais n’y comptons pas trop. Seuls les gens dignes savent tirer leur révérence !

