GASCON (née David), Jeannine



Jeannine David Gascon s'est éteinte sereinement, à l'âge de 85 ans, le 25 septembre 2023.Elle laisse dans le deuil ses filles : Chantal et Michèle (Pierre Rousseau); ses petits-enfants : Émilie (Imed Nemouchi), Gabriel, David (Alexandra Dionne) et Laurence Rousseau (François Guillet), ses trois arrière-petits-fils : Ali, Bassil et Kyle, ses cousines, ses neveux, nièces et ses amis, de la résidence Les Jardins Millen, où elle résidait.La famille recevra les visiteurs le samedi 14 octobre 2023 à compter de 13h au complexe funéraireUne courte cérémonie de la Parole suivra à 14h.Dons à la Fondation Mira seraient appréciés par la famille.