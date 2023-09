VAN DE VELDE, Luce



À Châteauguay, le 17 septembre 2023, à l'âge de 59 ans, est décédée Mme Luce Van de Velde.Elle laisse dans le deuil sa fille Patricia (Éric), son petit-fils Marc-Antoine, sa soeur Chantal, ses frères Éric et Nicolas, sa belle-soeur Marjorie, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 7 octobre à compter de 9h, suivi d'une cérémonie à 11h30, en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.