GLADU, André



À l'hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, à l'âge de 68 ans, le 19 septembre 2023, est décédé monsieur André Gladu, demeurant à Mont-Saint-Hilaire.Il laisse dans le deuil ses enfants Karyne (Adrien), Marc-Antoine (Caroline) ainsi que leur mère Pierrette, sa petite-fille Karolann (Benjamin), sa soeur Ginette (Yves), son neveu Patrice, son amie proche Louise ainsi que ses enfants Renée, Daniel et leurs familles, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :MONT-SAINT-HILAIREle samedi 28 octobre 2023 dès 9h, suivi des funérailles à 11h en l'église Saint-Hilaire, située au 260 chemin des Patriotes, de l'enterrement au cimetière de l'endroit et d'un goûter entre parents et amis.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Honoré-Mercier.