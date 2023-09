Faire vivre un seul détenu à la prison de Sept-Îles coûte 1900$ par jour

Faire vivre un détenu à la prison de Sept-Îles coûte près de 1900$ par jour aux contribuables québécois, soit quatre fois plus que la moyenne de tous les établissements carcéraux de la province. Une aberration, selon des spécialistes.

«Ces dépenses sont aberrantes», tranche sans hésitation le criminologue Philippe Bensimon, qui a écrit plusieurs ouvrages sur l’univers carcéral.

Les dépenses pour chaque détenu à la prison de Sept-Îles ont augmenté de plus de 50% depuis trois ans, selon des données du ministère de la Sécurité publique (MSP) obtenues par notre Bureau d’enquête.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Déjà exorbitantes à 1244$ par jour en 2019-2020, elles ont grimpé à 1896$ par jour en 2022-2023, ce qui place Sept-Îles très loin devant toutes les autres prisons du Québec. À titre de comparaison, le même détenu coûte 579$ par jour à la prison Leclerc de Laval, qui occupe le deuxième rang des prisons les plus dispendieuses par détenu. Pour l’ensemble de la province, le coût moyen d’un détenu par jour est de 496$.

Coût moyen d’un détenu par jour à Sept-Îles

2022-2023: 1896$

2021-2022: 1463$

2020-2021: 1472$

2019-2020: 1244$

Une prison à moitié vide

Rappelons que l'inauguration de la prison de Sept-Îles s’est faite dans la controverse, en 2017, alors que 91M$ ont été injectés dans cet établissement hypermoderne, équipé de télévisions plasma et d’électroménagers en inox.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

La prison compte 55 places, mais n’héberge en moyenne que 26 détenus, peut-on lire dans des documents du ministère. La prison a d'ailleurs dû fermer l’une de ses ailes, l'automne dernier, à cause d’une grave pénurie d’agents correctionnels.

«On a construit une prison sans avoir planifié les coûts. Le gouvernement dilapide l’argent des payeurs de taxes», peste Nicolas Gagnon, directeur à la Fédération canadienne des contribuables.

Photo tirée du site web de la FCC

«Cet établissement ne produit rien et n’apporte rien à la société [...] On aurait pu tout simplement envoyer ces détenus ailleurs», renchérit l'expert Philippe Bensimon, qui a évalué plus de 1000 individus incarcérés.

Coût moyen d’un détenu par jour au Québec

2022-2023: 496$

2021-2022: 457$

2020-2021: 493$

2019-2020: 412$

Au MSP, on justifie les coûts disproportionnés de Sept-Îles notamment par les coûts élevés du loyer. Ce loyer de 718 000$ par mois – donc 8,6 millions$ par année – est versé à la Société québécoise des infrastructures (SQI), qui relève aussi du provincial.

«Le coût du loyer de l’établissement de détention de Sept-Îles représente à lui seul 60% des dépenses», avance la porte-parole, Louise Quintin, qui ajoute que la petite capacité carcérale de l’endroit fait augmenter le coût par détenu.

Pas plus de services

Au-delà des coûts pour la prison de la Côte-Nord, c’est l’augmentation générale des dépenses carcérales au cours des dernières années qui inquiète aussi. Les dépenses ont atteint 607 millions$ pour 2022-2023, en hausse de 25% depuis trois ans.

«Il n’y a pourtant pas plus de services pour la réinsertion sociale», soulève l’avocate carcérale, Me Mélanie Martel.

Coûts annuels des prisons du Québec

2022-2023: 607,4 millions$

2021-2022: 518,2 millions$

2020-2021: 498,9 millions$

2019-2020: 486,9 millions$

Source: ministère de la Sécurité publique