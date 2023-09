ST-CYR, Georgette



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 21 septembre 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Georgette St-Cyr, épouse de feu Rolland Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses filles Alice (Roland) et Anne-Marie (Constant), ses petits-enfants Jonathan, Ève, Jean-Philippe, Candie, Mathieu, Richard, Roxanne, Caroline, Josianne et Nicolin, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Alice, sa cousine Claire, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Philippe-Lapointe de l'Hôpital Sainte-Agathe pour les bons soins prodigués.L'inhumation aura lieu au cimetière de Labelle (8267-8435 boul. du Curé Labelle, Labelle, QC, J0T 1H0) le vendredi 6 octobre à 11h. Direction:www.salonsfunerairesguay.com