O'HARA (née FORTIN)

Thérèse



À Repentigny, le mercredi 20 septembre 2023, est décédée à l'âge de 93 ans, madame Thérèse Fortin, épouse de feu George O'Hara.Elle laisse dans le deuil ses enfants Carol Ann (Claude Rochette), Brian (Liz Renaud) et Maureen (Mario Gagnon), ses petits-enfants Marc-André (Marie-France Pélisson), Marie-Claude (Sébastien Lanoue), Julie (Alex-andre Roy-Richard), Stéphanie (David Rail), Sarah, David (Zakiya Hilal) et Nicolas (Chloé Gauthier-Beland), ses arrière-petits-enfants Kelly-Ann, Laurie-Pier, Liam, Maxim, Mélody, Lexie, Tyler, Alyson, Romy et Celena.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 15 octobre 2023, dès 13h, suivi de la cérémonie directement au salon du complexe à 16h.