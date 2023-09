LAFONTAINE, Aliette



À St-Eustache, le mardi 5 septembre 2023 est décédée, à l'âge de 84 ans, Aliette Lafontaine, épouse de feu Marcel Clavette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Monique (Pierre) et Sylvain (Lynda); ses petits-enfants Odrée, Cédrik et Marilie; ses arrière-petits-enfants; ses soeurs Violette, Paulette et Lucette; ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 8 octobre 2023 de 13h à 16h, suivi des funérailles au même endroit.