LESAGE ZIN, Jeannine



À Blainville, le 23 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Jeannine Zin, épouse de feu M. Jacques André Lesage.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mario, Éric (Johanne), Lionel (Johanne) et Linda, ses petits-enfants: Sym (Lana), Jeffrey (Amé), Janis, Simon (Caro) et Jonathan, ses arrière-petits-enfants: Octave, Rémi, Mila, Layla, Casi, Alexis, Nova et Cody, son frère Francis, ses nièces Virginie et Ghislaine ainsi qu'autres parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CLSC Thérèse-de-Blainville pour les bons soins prodigués et l'attention apportée.La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre de 18h à 21h au418 BOULEVARD LABELLEROSEMÈRELa cérémonie aura lieu à 20h30 au salon.