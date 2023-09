JULIEN, Jean-Louis



À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 23 septembre, est décédé à l'âge de 89 ans, M. Jean-Louis Julien, époux de Mme Jeannine Tremblay, demeurant à Verchères.M. Jean-Louis Julien laisse dans le deuil: outre son épouse Jeannine, ses enfants: Pierre (Ginette Côté) et Louise (Joseph Cody); ses petits-enfants: Jean-Pierre (Marie-Ève), Martine et Julie (Jean-Philippe); ses arrière-petits-enfants: Louis, Élie et Julien; sa soeur Liliane (Marcel Coutu), plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et ami(e)s à la4 RUE ST-ANDRÉVERCHÈRESle samedi 7 octobre 2023 à compter de 10h. Suivront les funérailles à 14h en l'église Saint-François-Xavier de Verchères.Il a eu une vie heureuse et bien remplie, ayant été policier à la Ville de Montréal pendant 25 ans, ensuite oeuvrant dans l'aménagement de terrain.La famille remercie chaleureusement ses amis et voisins qui l'ont si chaleureusement entouré lors des derniers mois. Aussi, une belle pensée pour les nombreux employés de l'hôpital Charles-Lemoyne qui l'ont accompagné ces dernières années. Un remerciement spécial pour l'équipe du CLSC et du club Saint-Luc.Au lieu de fleurs, des dons pour l'organisme de votre choix seraient appréciés.S. JACQUES ET FILS INC.VERCHÈRES / 450-583-3511