GALARNEAU, René



C'est avec grande tristesse que nous vous annonçons le décès de M. René Galarneau à Pierrefonds le 25 septembre 2023 à l'âge de 89 ans.Il laisse dans le deuil son épouse feu Jeannette Raymond, sa fille Sylvie (Pierre Cherrier), son petit-fils Mickaël (Florence Gilbert), son futur arrière-petit-fils, ses frères et soeurs Jeannette (feu René Lamarque), Réjean (feu Gisèle Levreault) et Roger (Madeleine Martin), feu Thérèse (feu Raymond Beaucaire), feu Antoinette (feu Armand Nadeau) et feu Lucien (feu Irène Legault), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances à laLAURENT THÉRIAULT512 RUE DE L'EGLISE, VERDUNStationnement et rampe d'accès disponiblesle samedi 7 octobre de 12h à 15h, suivi d'une cérémonie à 15h.Au lieu de fleurs, un don à la fondation Diabète Québec serait apprécié.