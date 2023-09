LANGLOIS, Arthur



À Laval, le 22 septembre 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé Arthur Langlois, époux de Réjeanne Sauriol.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa belle-soeur Jocelyne Langlois, ses neveux et sa nièce : Éric Langlois, Sophie Langlois et Philippe Langlois, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 7 octobre 2023 de 13h à 16h, une célébration commémorative aura lieu au même endroit à 16h.