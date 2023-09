PLAISANCE, Claude



À Montréal, le vendredi 22 septembre 2023 est décédé, à l'âge de 70 ans, Claude Plaisance, conjoint de Nathalie Roussin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses fils Jean-François et Dominic, sa mère Jacqueline, ses demi-soeurs Linda (Michel Sylvain), Chantal (Michel Lachance), Johanne, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 7 octobre 2023 à compter 10h, suivi des funérailles à 16h.En guise de sympathie, un don peut être fait à la Fondation du CHUM.