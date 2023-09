8 trucs d'une vraie pro pour décorer à petits prix!

Décorer, c’est mettre notre espace à notre goût ! Mais ce qui peut contrecarrer nos plans, c’est notre budget. Pourtant, il est possible de changer notre décor sans vider notre portefeuille.

Béatrice Bernard-Poulin, autrice du blogue Béatrice et du livre Ça coûte encore plus cher, être un adulte ! raconte à quel point « c’est valorisant ! On n’a plus à être gêné d’être économe». Quand on lui fait un commentaire élogieux sur son décor, elle est fière de dire : « Merci, je l’ai payé 5 $! » ou « Je l’ai fait moi-même! » Voici les meilleurs trucs de Béatrice Bernard-Poulin pour décorer sa maison tout en respectant son budget.

1. Demander à son entourage

Peut-être ont-ils des meubles ou des accessoires dont ils veulent se défaire et vous les donner ou les vendre à petits prix. « Les meubles d’autrefois sont souvent de très bonne qualité, faits avec du vrai bois et pourront durer encore longtemps », indique la chasseuse d’aubaines.

2. Miser sur le seconde main

Vive les bazars, les ventes de garage, les magasins spécialisés dans le seconde main, même les poubelles ! Les trouvailles sont incroyables. Ensuite, on s’assure de bien les laver. On pense aussi à vendre ses choses pour financer nos nouveaux projets.

Béatrice Bernard-Poulin

3. Se lancer dans le DIY

Nul besoin d’être un pro en réno ! Béatrice Bernard-Poulin croit qu’on peut apprendre... et se faire confiance : « Avec les tutoriels qu’on trouve sur le web, on peut absolument tout faire ! On se lance ! » Parfois, on n’a qu’à changer les poignées d’un meuble pour le relooker !

4. Faire des microchangements

Pour revamper notre chambre à -coucher, on peut parfois changer que les housses de coussins, une lampe et un cadre.

5. Planifier les gros projets

Au lieu de s’endetter, on prévoit nos changements. « C’est la méthode du “reverse engineering”. On procède à l’envers. Si on veut changer notre sofa, on évalue le montant qu’on voudrait avoir et on cible un moment dans le temps pour faire le changement. Si on vise un achat de 1000 $ dans un an, on a 52 semaines pour amasser l’argent », explique la spécialiste. On fait de meilleurs achats ainsi. On évite d’opter pour un sofa moins cher et de moins bonne qualité qui ne nous convient pas vraiment et dont on se tannera vite !

6. Étendre son projet

« Tout ne doit pas être parfait le jour 1 », c’est ce que rappelle Béatrice Bernard-Poulin. Il n’y a pas de mal à prendre son temps.

Béatrice Bernard-Poulin

7. Modérer les achats impulsifs

Il y a une différence entre « J’en ai absolument besoin ! » et « Wow, c’est beau ! ». Un truc : on prend en photo ce qu’on voit et on attend. On peut se dire que si l’objet est en spécial, on reconsidérera l’achat. Parfois, on va même oublier ce « faux besoin ».

8. Faire son art

Au lieu d’investir dans l’achat de toiles pour décorer ses murs, Béatrice Bernard-Poulin a sorti... ses propres pinceaux ! « Pour une centaine de dollars, j’ai acheté de grandes toiles vierges, des tubes de peinture au Dollorama et des accessoires pour peindre. J’ai réalisé des toiles qui me valent de nombreux compliments ! », explique-t-elle.

Il faut passer par-dessus la peur de se tromper. On s’inspire sur Pinterest d’artistes, de couleurs, de textures, de ce qu’on aime ou même de notre déco pour créer des œuvres qui auront tout le mérite de bien nous représenter. Et d’insuffler beaucoup de personnalité à notre pièce. Quand on la crée soi-même, nécessairement, elle nous ressemble et nous convient. Et si on n’est pas satisfait ? On recommence. On peut « recycler » les toiles de nombreuses fois !

Béatrice Bernard-Poulin

