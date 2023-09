LABERGE, Marie Marthe



(née Côté)De Ste-Catherine, le 18 septembre 2023, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Marie-Marthe Côté Laberge.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Robert Martin) et Denis (Guylène Morin), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et la famille Moss ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraire:SAINT-CONSTANT (QUÉBEC) J5A 2G9Tél : 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 6 octobre de 13h à 16h et de 18h à 21h et le samedi dès 9 h suivi de funérailles en l'église de Ste-Catherine, 5367, boul. Marie-Victorin, Ste-Catherine à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.