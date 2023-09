DAVID, Jean-Luc



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de notre frère Jean-Luc David, survenu le 12 septembre 2023 à l'Hôpital du Sacré-Coeur.Il laisse dans le deuil ses soeurs Ghislaine et Lise (Gilles Baillargeon), ses neveux et nièces France, Caroline, Claude et Luc-André ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s.Ghislaine et Lise vous accueilleront au :1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONTle dimanche 8 octobre à 14h00. S'ensuivra une cérémonie à 16h et une réception de 17h à 19h.Nous tenons à remercier l'équipe des soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.Au lieu de fleurs, la famille souhaiterait que vos témoignages de sympathie se traduisent par des dons à la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.