BERNARD, Erik Louis



Avec une grande tristesse, nous annonçons le décès du Dr Erik Louis Bernard au Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) après un long et douloureux combat contre le cancer.Il laisse dans le deuil ses parents Francine Gascon-Bernard et Dr Prosper M. Bernard, ses frères : Dr Prosper M. Bernard, Jr. (Dre Myrna Kcomt) et Jean Sébastien Bernard (Kelli Eason), son neveu Kaiden Bernard et de nombreux parents et amis.Né à New York, il était aussi citoyen canadien. Il détenait un B.S. de Excelsior College de l'université de l'État de New York, un MBA de l'université de Sarasota en Floride. Après plusieurs années de travail, il a décidé de changer de carrière et il a obtenu un doctorat en chiropratique du Canadian Memorial Chiropractic College à Toronto. Il était un grand sportif en particulier au tennis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 6 octobre 2023 de 16h à 21h ainsi que le samedi matin dès 9h.Les funérailles auront lieu à l'église catholique St-Jude, 10120 avenue d'Auteuil, Montréal, QC, H3L 2K1, (Métro Sauvé) à 11h, le samedi 7 octobre 2023.Il sera inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal.À une date ultérieure, il y aura une réunion d'amis à Toronto et une autre à Daytona Beach en Floride.