BARBARIE, Antoinette Berghello

BARBARIE, Antoinette

À Lachine, au Pavillon Camille-Lefebvre, le 21 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Antoinette Berghello. Elle laisse dans le deuil son époux de 67 ans de mariage, Pierre Barbarie, ses deux filles Linda (Benoit), Sylvie (Patrick) et son fils Pierre Jr. (Anik); ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants; son frère Fernand (Lucia) et sa soeur Dolores (feu John Capoccitti); ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche, 1er octobre 2023 de 19h à 21h30; lundi, 2 octobre 2023 de 14h à 17h et de 19h à 21h; et mardi, 3 octobre à compter de 9h.2125, RUE NOTRE-DAMELACHINE (QUÉBEC) H8S 2G5514-639-1511 www.jjcardinal.caLes funérailles seront célébrées le mardi, 3 octobre à 11h en l'église Saints-Anges de Lachine, 1400, boul. Saint-Joseph (angle 15e avenue), Lachine, (Québec) H8S 2M8.