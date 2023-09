PELLETIER, Jacques



À Montréal, le vendredi 22 septembre 2023 est décédé, à l'âge de 73 ans, Jacques Pelletier, époux de Ginette Dagenais-Pelletier. Il était le fils de feu Edouard Pelletier et de feu Carmel Primeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marie-France (Éric), Isabelle (Éric) et Patrick, ses petits-enfants Érika et Jacob, ses frères et soeurs feu Yves, Michelle (François) et Jean-Marie (Luce) , ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 7 octobre 2023 à 15h30. Une cérémonie commémorative aura lieu à 17h30.Des dons en sa mémoire à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur peuvent être faits.