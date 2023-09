RENAUD, Urbain



vous informe du décès, le 15 septembre 2023, de monsieur Urbain Renaud. Il était âgé de 76 ans et résident de Bassin, aux Îles-de-la-Madeleine.Il était le fils de feu Wilfrid Renaud et de feu Marie-Louise Bourgeois, l'époux de madame Francine Renaud, le frère de Norbert (Jacqueline), Guy (Lise), Sr Thelma, Gaston, Jean-Louis (Hélène), André-Pierre (Monique), ainsi que de feu Laurent, feu Ghislaine et feu Fabiola. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles de monsieur Urbain Renaud seront célébrées le samedi 7 octobre 2023 à 11h à l'église Saint-François-Xavier de Bassin. L'inhumation se fera à une date ultérieure. La famille sera présente à l'église à compter de 10h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé de l'Archipel :.s1.yapla.com/fr/campaign-2100-6/detail/don-en-memoire-fonds-general/2115ou à la Fabrique de la Paroisse Saint-François-Xavier de Bassin, 588 chemin du Bassin, Bassin, Qc, G4T 0C5.