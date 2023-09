POISSANT, Gilles



À Longueuil, le 7 septembre 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Gilles Poissant, conjoint de Mme Angéline Guénette.M. Poissant, récipiendaire de l'Ordre du Canada, était Sergent d'état-major de la GRC et par la suite, Directeur de la Sûreté chez Air Canada.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Manon Poissant (François Chiquette) et Stéphane Poissant (Diane Plouffe), les enfants de sa conjointe Alain et François et ses petits-enfants Katia et Francis Chiquette, Pénélope, Camille, Simone et Renée, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 7 octobre entre 14h et 17h.Au lieu de fleurs, en guise de témoignage, un don à la Société Alzheimer du Suroît serait apprécié.