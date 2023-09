POULET, Mireille



C'est avec une profonde tristesse que nous, Anne-Sophie, sa nièce aimante et adorée ainsi que son frère bien-aimé Raymond, vous annonçons le décès de notre chère Mireille Poulet. Sa perte laisse un grand vide dans nos coeurs et auprès de ses grandes amies Louise, Nicole et Francine.Nous voulions prendre un moment pour vous informer et vous inviter à vous joindre à nous pour lui rendre un dernier hommage. La cérémonie se tiendra le samedi 7 octobre 2023 à Montréal au complexe funéraireà compter 15h30 jusqu'à 19h.Votre soutien et vos pensées positives sont précieux pour nous en cette période difficile.Nous vous remercions sincèrement pour votre présence et votre soutien.