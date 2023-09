LALONDE, Bernard



À l'Hôpital Cité de la Santé, le 21 septembre 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Bernard Lalonde.Il laisse dans le deuil son épouse Mariette, ses fils Marc (Joceline) et André, ses petits-enfants Charles-William, Jérémy, Marie-Louise, Hugo et Marc-André, ses arrière-petits-fils Antoine et Arthur, sa soeur Nicole, ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille fera une cérémonie en privée.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité de la Santé pour les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Cité de la Santé.