Héritage: un trésor se cache dans les coffres de Revenu Québec, mais bonne chance pour y accéder

Des millions de dollars dorment dans le registre des biens non réclamés de Revenu Québec. Mais les embûches pour mettre la main dessus n’en valent pas toujours la peine...

En mai dernier, Mélissa Gaudreault a consulté le registre des biens non réclamés de Revenu Québec, où dorment plus de 474 M$, dont 25 M$ en successions « liquides » non réclamées.

« Un membre éloigné de ma famille m’a écrit pour me conseiller d’aller consulter le registre. Il me dit qu’il a trouvé, en faisant lui-même des recherches sur sa famille, un montant non réclamé au nom de mon grand-père paternel », raconte-t-elle.

En cherchant le nom de son grand-père dans le registre, Mélissa découvre qu’un montant de 1000 $ y est inscrit depuis le 23 mars 2022. Le montant est conservé à la Caisse Desjardins de Lévis. Des frais de 114,98 $ sont requis pour obtenir le montant, ce qui lui donnerait, à elle et sa famille, tout de même 885,02 $. La somme proviendrait d’une « somme assurée payable en vertu d’un contrat d’assurance ».

Mais pour retirer le fameux montant, Desjardins exige le certificat de décès, toutes les preuves de la succession, la recherche testamentaire, des actes notariés, etc. « C’était beaucoup trop de paperasses et de temps investi, des téléphones et des recherches, pour récupérer 885 $. Ma propre mère a passé plus de trois heures au téléphone avec une employée de Desjardins. »

Au bout du compte, en plus du temps dépensé, il aurait coûté plus de 500 $ à Mélissa et sa famille pour en récupérer 885 $... « Si vous divisez en neuf personnes dans ma famille, cela devient quelque peu ridicule, dit-elle. On a donc décidé de laisser cet argent au gouvernement ».

« Dans le fond, il faut payer pour avoir de l’argent qui est censé revenir à nos enfants, ce n’est pas logique. J’aurais aimé que mon père, ses frères et ses sœurs puissent le récupérer au lieu de le donner à l’État. Mais bon, ça n’en vaut juste pas la peine pour nous. Dommage. »

