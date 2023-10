Céline Dion fascine les Français

Une véritable communauté d’admirateurs de Céline Dion s’est forgée en France. Au-delà de sa musique, la vedette québécoise fascine l’Hexagone pour diverses raisons.

«Céline Dion est une icône mondiale francophone. Il n’y a pas de chanteurs français qui rayonnent autant à l’international. Il y a beaucoup de célébrités françaises qui sont disparues au cours des dernières années et d’autres commencent à vieillir comme Depardieu et Alain Delon. Céline, qui parle notre langue, alimente donc les titres de presse à scandale», explique le journaliste et présentateur français, Thomas Schnell.

Si les Français ont une opinion majoritairement favorable envers Céline Dion, cela ne les empêche pas d’aimer les ragots et d’avoir envie d’en savoir plus sur sa vie personnelle. Encore plus depuis que la chanteuse a dû annuler ses concerts, puis sa tournée mondiale en rendant publics ses problèmes de santé (la chanteuse souffre du syndrome de l’homme raide, une maladie neurologique rare).

«Toutes ces annulations n’ont fait qu’attiser la curiosité des Français. C’est malsain, mais cela fait vendre des magazines», renchérit le journaliste.

Celui-ci cite, à titre d’exemple, la fameuse photo publiée dans le magazine Paris Match montrant Céline Dion avec une repousse capillaire grise. Titré Ces photos qui font peur. Céline Dion la photo qui inquiète, l’article a créé un tollé en France – et même au Québec – en janvier 2022.

Des rumeurs les plus loufoques à propos de Céline Dion, lues ou entendues par le journaliste en France? Son décès tout d’abord (une nouvelle plus d’une fois propagée sur Twitter), le fait qu’elle serait en couple caché ou encore qu’elle aimerait les femmes depuis la mort de son mari René.

FilmMagic

Bien vendre en France

Si Céline Dion «vend bien» en France, c’est grâce à son aura et à l’affection qu’ont développée les Français à son égard. Parce que les magazines à potins savent très bien attirer les lecteurs en exagérant les titres, également.

«Elle fait partie de notre paysage culturel depuis des années. Sa sincérité, on la connaît bien. Le film Aline a fait un carton en France, car on aime Céline, sa vie, sa carrière et son mari comme si elle était un membre de la famille. C’est une icône qu’on porte dans notre cœur, ce qui donne envie de lire des ragots sur elle.»

Thomas Schnell souligne toutefois que les lois françaises sur l’atteinte à la vie privée sont assez rigoureuses et penchent souvent en faveur des acteurs lorsqu’il y a poursuite ou procès.