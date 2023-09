Chou, radis, poireau, céleri et rutabaga : on oublie à quel point ces légumes économiques sont savoureux!

Qu’ont en commun le céleri, le poireau, le radis, le chou et le rutabaga ? Ils ne sont pas chers en automne !

C’est une bonne nouvelle pour notre portefeuille, mais encore faut-il savoir quoi faire avec ces derniers pour ne pas les laisser flétrir au fond du frigo. Voici comment bien les utiliser, et donc économiser !

Les cacher pour les faire aimer ?

Certains légumes peuvent être camouflés dans les plats. Voilà une astuce de bien des parents ! On met du chou-fleur dans un smoothie, on met de la courge dans un mac’n’cheese, des patates douces dans des muffins, des courgettes dans un pain de viande, etc. Mais on ne doit pas oublier de les apprivoiser « brut » pour que les petits ne soient pas méfiants quand ils comprendront notre ruse alimentaire. On gagne à les amener au marché pour faire les courses ou même... dans les champs ! Plusieurs fermes offrent l’autocueillette de légumes : on en profite !

On fait aussi participer les enfants à la préparation des repas en explorant la couleur, la forme, la texture et l’odeur des légumes choisis. Plus les enfants sont impliqués, plus on maximise les chances qu’ils y goûtent !

Céleri

C’est LE légume « zéro déchet », car on peut le manger en entier ! Même ses feuilles, qui sont assez parfumées.

On émince les feuilles dans nos salades et nos taboulés pour une touche de fraîcheur. On les met dans la garniture aux œufs d’un sandwich

Un céleri un peu flétri ? On le coupe et on le fait bouillir. On le mélange ensuite à notre purée de pommes de terre.

On utilise des branches dans nos jus matinaux. Pour un mélange savoureux, on pense à le combiner au kiwi, à la pomme verte et à la poire. On pourrait tout aussi bien utiliser ces aliments pour faire une salsa pour napper une poitrine de poulet.

Cette salade de fenouil, céleri et radis de Coup de pouce vous fera aimer le céleri!

Poireau

Qui dit « poireau » dit « potage », c’est tellement bon ! Saviez-vous qu’il se mange autrement ?

On le coupe en rondelles et on le congèle en petites portions. On les utilise pour remplacer les oignons dans de futures recettes.

On le fait revenir à la poêle avec du beurre et on dépose la « compote » sur des tranches de pain, sur lesquelles on met aussi du fromage râpé. Un savoureux grilled cheese !

Si vous avez le souvenir des bâtonnets de fromages congelés trop cuits à l’extérieur et encore froids à l’intérieur, vous pouvez tirer un trait dessus, car ces bâtonnets croustillants aux poireaux et au cheddar n’ont rien à voir avec ce que vous avez connu ! Parfaits à servir comme bouchées à vos invités, ces bâtonnets croustillants croquent sous la dent et fondent ensuite sur la langue, miam !

Rutabaga

Au Québec, on l’appelle souvent le « navet » et il se retrouve dans nos mijotés. Mais il est plus polyvalent que ça !

On le coupe en frites. On l’enrobe d’un peu d’huile d’olive et le saupoudre de fines herbes. Hop, dans la friteuse à air (ou le four ). Avec une trempette à l’ail, c’est un délice !

Cru et râpé, on le mange en salade en le mélangeant avec des carottes, des graines de tournesol et une vinaigrette un peu piquante !

Une délicieuse recette de taboulé aux rutabagas et au persil présentée par foodlavie.

Chou

Comme il est assez gros, on se retrouve souvent avec des restes. Pas question de les gaspiller !

On dépose de grandes rondelles de chou sur une plaque de cuisson. On rajoute des saucisses ou un filet de porc.

On hache un reste de chou et on le met dans nos salades ou dans des galettes de légumes qu’on fait rôtir à la poêle.

Pour des boulettes ou un pain de viande plus moelleux, on fait revenir du chou haché avec de l’ail ou de l’oignon et on ajoute ce mélange à la viande.

Cuisinez cette recette de chou grillé au BBQ et garni de bacon, parfaite pour un souper d’été, présentée par Steven Raichlen. Pour la préparer, le maître du gril remplit le chou d’un mélange de bacon, d’oignons et de sauce BBQ.

Radis

Légume croquant, frais et piquant ! Et le radis n’est pas bon qu’avec une trempette !

On fait revenir des tranches ou des quartiers de radis dans du beurre. On assaisonne un peu et le tour est joué !

Au lieu de cornichons marinés, on prépare une marinade de radis. Une nouveauté qui rajoutera du mordant à vos plats toute l’année ! Et c’est un joli cadeau à offrir pour tous vos cadeaux d’hôtesse !

Amateurs de radis, Hugo Saint-Jacques vous propose l’entrée parfaite pour faire honneur à ce petit légume ! Le chef cuisine le classique français radis-beurre avec un toast de pain brioché, des tranches de radis, de la fleur de sel et de la truffe râpée sur le dessus. Un délice ! Une entrée magnifique présentée à l’émission Station Potluck de Zeste.

