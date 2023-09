LANDRIAULT, Micheline



De Boisbriand, le 15 septembre 2023, à l'âge de 78 ans est décédée Mme Micheline Landriault, fille de feu Arthur Landriault et de feu Noëlla Campeau.Elle laisse dans le deuil ses filles, Myriam (Denis), Ninon et Mélanie Corbeil (Jean-Marc), ainsi que ses 7 petits-enfants, Maryse, Jean-François, Matthieu, Claudie, Patrick, Rebecca et Rafaelle, ses arrière-petits-enfants, ses soeurs, Diane, Francine (Michel) et Claudette (Normand), son frère François (Brigitte), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 7 octobre dès 10h00 en l'église de Sainte-Thérèse d'Avila, suivi des funérailles à 11h00 et l'inhumation au cimetière paroissial.Sous la direction du complexe funéraire :