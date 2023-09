Découvrir les alentours du chemin Roxham

Tout le monde connaît le chemin Roxham. Mais sait-on ce qu’il y a aux alentours, soit dans la région d’Hemmingford ?

Bien entendu, il y a le populaire Parc Safari.

Mais pour en savoir plus sur la région, j’y suis allé à deux reprises, une fois seul et une autre fois avec Annick, une complice qui réside à Franklin, plus à l’ouest.

Une halte inusitée

À l’extrémité nord du chemin Roxham, se trouvent dans le même bâtiment le Resto Pizza Roxham et une boutique de produits naturels.

C’est une curiosité en soi. Sur les tablettes : savons, encens, pierres et cristaux aux présumés pouvoirs thérapeutiques...

Les Vergers Petch

Photo fournie par Tourisme Montérégie

Comme il n’y a rien de particulier à voir le long du chemin Roxham, qui est en fait un rang de campagne, il faut plutôt suivre la route 202 jusqu’aux Vergers Petch (numéro 431), ouvert à l’autocueillette.

On retrouve plusieurs tables à pique-nique sous les pommiers, une aire de jeux et une petite ferme. Des produits locaux sont en vente à leur boutique. J’aime bien leur cidre pétillant Héritage.

La Covey Hill

Photo fournie par Tourisme Montérégie

Le chemin Roxham, comme la route 219, mène au chemin de Covey Hill plus au sud.

La route panoramique coiffe la colline atteignant 342 mètres d’altitude et constituant le piémont des monts Adirondacks. Une halte s’impose à la Cidrerie du Minot (numéro 376) pour une dégustation gratuite. Le décor est à la fois contemporain et chaleureux. Nous avons goûté à 12 cidres, notre préféré étant le Mystique, un pétillant.

Plus à l’ouest, plus près de Havelock, nous avons testé la côte magnétique, donnant l’impression de monter alors qu’on descend. Le phénomène se produit entre les numéros 370 et 400 sur une très courte distance. Le chemin de Covey Hill s’avère aussi à découvrir en vélo de route pour ses paysages et sa faible circulation. Mis à part quelques pentes prononcées, le trajet est marqué de petits vallons et de faux plats.

Le parc Saint-Bernard

À Saint-Bernard-de-Lacolle, le parc régional est sillonné d’une vingtaine de sentiers accessibles même aux petites familles. Les chiens en laisse sont autorisés. Un parcours de disque golf agrémente le site.

►Tarifs pour la randonnée : 5 $ par adulte, 3 $ par enfant de 6 à 12 ans. Pas besoin de réserver.

POUR EN SAVOIR PLUS

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Les couleurs à Sutton

Les week-ends, jusqu’au 15 octobre, se tient le Festival d’automne au Mont SUTTON. En montant en télésiège, on en a plein la vue. Essayez aussi le vélo de montagne (location disponible) ou les mégatyroliennes.

►montsutton.com

Le Mont Sourire

Là se trouve le sentier le plus facile d’accès à Saint-Donat pour admirer les plus beaux paysages d’automne. Longueur : deux kilomètres aller-retour ou le double de la distance si on va jusqu’au refuge La Chouette.

►saint-donat.ca

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.