Avertissement aux parents: des escrocs utilisent l'IA imiter la voix de son enfant et lui demander 15 000$

Une nouvelle escroquerie téléphonique tordue, dans laquelle les voleurs utilisent l'intelligence artificielle pour simuler un enfant désespéré qui supplie ses parents de l'aider, frappe désormais la ville de New York.

Une mère a déclaré au New York Post qu'elle avait décroché le téléphone la semaine dernière pour entendre ce qu'elle pensait être la voix de sa fille de 14 ans qui criait et pleurait.

«Maman, je viens de me faire arrêter. Je suis vraiment désolée. Je suis tellement désolée», a-t-elle entendu sa fille lui dire.

La mère a ensuite été mise en relation avec un «officier de police». Ce dernier lui a alors raconté une histoire élaborée sur le fait que la jeune fille avait été arrêtée pour avoir conduit en état d'ébriété, puis percuté la voiture d'une femme enceinte qui avait depuis été envoyée à l'hôpital.

Toujours selon les indication de l'agent de police, la mère devait se rendre à un endroit pour remettre en main propre à un individu 15 500 dollars (21 000$ CAN) comptants.

Affolée, elle s'est rendue à la banque pour retirer l'argent. Elle s'apprêtait ensuite à se rendre à l'endroit désigné lorsque sa fille (qui était en réalité à l'école en train de passer un examen de chimie) a finalement décroché son téléphone. Ne comprennant d'abord rien à ce que sa mère lui racontait, elle l'a informé qu'elle était en réalité saine et sauve, et que ce n'était pas elle qui l'avait appelée plus tôt.

La mère a pu soupirer d'aise. Avec le recul, de nombreux signes auraient dû l'alerter de la fraude, a-t-elle reconnu depuis.

«Je suis consciente que c'était vraiment stupide - et je ne suis pas une personne stupide - mais quand vous entendez la voix de votre enfant, qui crie, qui pleure, cela vous déstabilise complète», a-t-elle expliqué.

La mère, qui a depuis contacté la police pour reporter l’incident, souhaite mettre en garde les parents contre ce type d’escroquerie.