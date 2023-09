Donnons-nous la chance d’agir contre le cancer du sein

À l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer du sein et de la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer, nous aimerions rendre hommage à toutes les personnes touchées par le cancer du sein au Québec, et également vous rappeler pourquoi il est essentiel de financer des recherches et des services qui font une réelle différence dans la vie des personnes atteintes et de leurs proches.

Le cancer du sein affecte une femme sur huit et demeure la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes au Québec. À titre de plus important organisme national de bienfaisance à financer la recherche sur le cancer, la Société canadienne du cancer soutient des projets de recherche de calibre mondial en plus d’aider les personnes atteintes d’un cancer du sein à profiter pleinement de la vie plus longtemps.

Grâce aux avancées scientifiques, le taux de mortalité a diminué de presque la moitié depuis 1986. Aujourd’hui, 88 % des femmes atteintes du cancer du sein survivent plus de cinq ans après avoir reçu leur diagnostic. Ces succès sont le fruit des investissements dans la recherche pour améliorer les traitements et les soins contre le cancer du sein.

Recherches et soutien

Au Québec, la Société canadienne du cancer a investi près de 2,5 M$ dans 17 projets de recherche sur le cancer du sein au cours de la dernière année seulement.

Le Dr Claude Perreault, chercheur à l’Institut de recherche clinique en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal, développe présentement un vaccin qui pourrait changer radicalement le pronostic des personnes atteintes de cancer du sein métastatique, voire remplacer certains traitements de chimiothérapie. Voilà l’un des nombreux projets porteurs d’espoir que nous subventionnons grâce à l’appui de la communauté.

Au-delà de la recherche, nous déployons aussi toute une gamme de services et de programmes de soutien pour les personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches au Québec, que ce soit une ligne d’information sur le cancer, une communauté virtuelle de soutien par les pairs, un service de transport pour les rendez-vous médicaux, un lieu de séjour à la Maison Jacques-Cantin pour les personnes qui doivent se déplacer à Montréal pour recevoir leurs traitements, ou encore un service de prothèses mammaires et d’accessoires capillaires gratuits qui a aidé plus de 600 femmes à maintenir une bonne estime de soi en 2022 seulement.

Prévention

Notre travail ne serait pas complet sans des efforts de prévention et de détection précoce. Nous savons que nous pouvons prévenir environ 3 futurs cas de cancer du sein sur 10 en augmentant l’activité physique, avec un régime alimentaire sain et en diminuant le tabagisme. Nous encourageons également les femmes de 50 à 69 ans à passer une mammographie de routine, par le biais de notre campagne Mémo-mamo , afin d’améliorer leurs chances de détection précoce et de guérison.

Que ce soit pour vous-même, pour un proche ou pour tous les Québécois, donnons-nous ensemble les moyens d’agir contre le cancer du sein.

Aidez-nous à enrayer le cancer du sein en participant à la Course à la vie CIBC de la Société canadienne du cancer qui se tiendra à Montréal, Québec, Sherbrooke et Val-d’Or le 1er octobre ou en faisant un don pour soutenir cette cause.

Si vous cherchez de l’information sur le cancer du sein ou des services offerts dans votre région, contactez sans frais notre ligne d’aide téléphonique au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca .

Photo fournie par la Société canadienne du cancer.

Josianne Béliveau, directrice des programmes Signature à la Société canadienne du cancer