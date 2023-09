Du ballet de classe mondiale à Cuba depuis 75 ans

En octobre 1948, il y a soixante-quinze ans, la troupe qui allait donner naissance au fameux Ballet national de Cuba, formée par Alicia Alonso (première ballerine), Fernando Alonso (directeur général) et Alberto Alonso (directeur artistique), se produisait pour la première fois dans un théâtre de la capitale cubaine.

En 1955, la compagnie, appelée au départ Ballet Alicia Alonso, changea de nom pour celui de Ballet de Cuba. Puis, en 1961, deux ans après le triomphe de la Révolution, la compagnie de danse changea de nom, de nouveau, pour devenir le Ballet national de Cuba (BNC). On visait grand, car on voulait que cette discipline artistique soit la plus populaire possible et rejoigne les populations jusque dans les coins les plus reculés de l’île.

Photo Jacques Lanctôt

Alors le BNC, fort de son désir de démocratiser la culture, se déplaça et organisa, années après années, des tournées dans les écoles, dans les campagnes et dans les régions éloignées du pays, faisant en sorte que toute la population, même les moins fortunés, puisse accéder à cette manifestation artistique qui semblait, jusqu’alors, réservée à une petite élite. C’est la raison pour laquelle la danse classique est si populaire à Cuba et que les parents sont nombreux à vouloir inscrire leurs enfants aux cours de ballet dès leur plus jeune âge.

Parenthèse : je lis souvent, sur les réseaux sociaux de Québécois s’apprêtant à visiter Cuba, des gens demander quoi emmener dans leurs valises pour donner en cadeaux à leurs amis ou hôtes cubains. Sachez que les souliers de danse, les maillots, collants et autres léotards pour enfants font très bien l’affaire, croyez-moi.

Photo Jacques Lanctôt

La « Première ballerine » Alicia Alonso dirigea le BNC jusqu’à son décès, le 17 octobre 2017, à l’âge de 98 ans. Lui a succédé une autre « Première ballerine », Viengsay Valdés, qui a su maintenir les mêmes exigences artistiques, en puisant dans les répertoires classiques et romantiques, tout en maintenant la compagnie de danse à la portée de tous les citoyens.

On a prévu plusieurs activités durant tout le mois d’octobre. La compagnie se produira plusieurs soirs par semaine, au Théâtre Nacional de La Havane, en puisant dans son riche répertoire qui l’a rendue célèbre partout dans le monde, dont le Lac des cygnes, Giselle, Carmen, Noces de sang et Don Quichotte. Aussi au programme, lancement d’un livre en hommage à l’icône du ballet classique cubain et au 75e anniversaire du BNC, projections de films et exposition de photos. La Havane en octobre sera résolument ballet !

Avis aux intéressés : Les bureaux de l’agence de voyage Havanatur seront autorisés à vendre des billets aux touristes amateurs de ballet classique désireux d’assister à certains spectacles qui se dérouleront à La Havane jusqu’au 29 octobre.

Rhum fumé et chocolat fourré, un délicieux mélange

Photo Jacques Lanctôt

La compagnie Havana Club a lancé il y a quelque temps un rhum fumé, appelé Smoky (quand on sait que c’est la compagnie française Pernod-Ricard qui assume la vente des produits Havana Club à l’échelle internationale, il ne faut pas se surprendre que l’anglais soit privilégié). Il s’agit d’un rhum qui a vieilli dans des barils en érable blanc importés d’Écosse et qui ont servi à la conservation de scotch écossais. D’où ce petit goût fumé, avec également des accents de café. On voulait ainsi recruter une clientèle plus jeune et moins traditionnelle. Au plus récent Festival international de Varadero Gourmet 2023, on a proposé une dégustation de ce rhum fumé accompagné de chocolats fourrés avec une crème licoreuse et, ma foi, j’ai trouvé le mélange tout à fait approprié.

Ce rhum Smoky ne se trouve pas encore, je crois, sur les tablettes de la SAQ, mais pour ceux qui voyagent à Cuba, vous le trouverez facilement dans les boutiques hors-taxes des aéroports ou dans les magasins d’État spécialisés dans la vente d’alcools, qu’on appelle « licoreras ». Quant aux chocolats, il s’en trouve d’excellents faits avec du cacao cubain. Bonne dégustation !