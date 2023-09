BEAULIEU, Muriel



C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de Muriel Beaulieu qui a rejoint feu son époux Claude Labonté le 16 septembre 2023. Elle est décédée des suites de son combat contre le cancer à l'hôpital Cité de la Santé de LavalElle laisse dans le deuil ses enfants, Lyne (Martin Caron), Luc (Josée Ouellet), Sylvain (Wafa Achkour) et Denis (Maryse Durocher) ses cinq petits-enfants, Jessica, Éliane, Rémi, Antoine et Ariane ainsi que ses nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 octobre de 10h à 14h au complexeUne cérémonie aura lieu au même endroit à 14h.