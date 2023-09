HUSEREAU, Jean-Paul



À St-Eustache le 25 septembre 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. l'abbé Jean-Paul Husereau.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs Monique (feu Gabriel), feu Guy (feu Monique), Pierre (Doreen), Henriette sgm, Marthe (Jean-Paul), sa belle-soeur Mariette (feu Luc), ses nombreux neveux et nièces, de même que ses confrères prêtres et ses ami-e-s.La famille recevra vos condoléances le vendredi 6 octobre de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 7 octobre dès 9h30, en chapelle ardente à l'église d'Oka, située au 181 chemin d'Oka, à Oka. Les funérailles auront lieu samedi 7 octobre à 11h à l'église d'Oka.La mise en terre des cendres se fera à une date ultérieure, au cimetière du village d'Oka.Les funérailles ont été confié au :147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934www.rfgoyer.com