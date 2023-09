LECLERC, Lorenzo



Le 25 septembre 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Lorenzo Leclerc, époux de Mme Olivette St-Laurent.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Laurent (Sylvie), Francine, Renaud, Jocelyn (Jean), Ginette (Alain) et André (Sylvie), ses petits-enfants : Geneviève, Benoit, Audrey et Youri ainsi que leur conjoint et conjointe, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 8 octobre 2023, de 13h à 18h auUne cérémonie suivra à 18h en la chapelle.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.