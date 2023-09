EN VIDÉO | Infestation de punaises de lit à Paris: «ça m’a vraiment traumatisé»

De nombreuses vidéos partagées sur les médias sociaux ces dernières semaines montrent d’importantes infestations de punaises de lit dans les transports en commun parisiens, forçant les politiciens à agir pour contrer ce fléau à moins d’un an des Jeux olympiques d’été.

Que ce soit dans le métro, le TGV, les cinémas ou même à l’aéroport, les punaises de lit ont été aperçues à de nombreux endroits dans la capitale française.

Plusieurs utilisateurs du transport en commun rencontrés par le média Reuters se sont dits inquiets de la résurgence de ces insectes nuisibles.

«Ça m’a vraiment traumatisé dans un sens où je pends actuellement un [TGV] et c’est vrai que là je ne suis pas tranquille, explique Laura Mmadi. Je garde mes valises fermées pour éventuellement éviter que ça vienne dans ma maison.»

«Ça m’a stressé parce que ce matin je devais prendre le train et je me suis demandé si j’allais en trouver, affirme Sophie Ruscica. Ça m’a un peu refroidie, mais en même temps je sais qu’on peut aussi en retrouver dans les cinémas, finalement un peu partout.»

Cette situation pousse le gouvernement français à agir pour rassurer la population.

Le gouvernement a annoncé vendredi une réunion la semaine prochaine avec les opérateurs de transport pour «agir davantage» contre ces insectes et «protéger» les voyageurs.

«Je réunirai la semaine prochaine les opérateurs de transport, pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs. Pour rassurer et protéger», a écrit sur le réseau social X (ex-Twitter) le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.

La mairie de Paris a réclamé jeudi au gouvernement «un plan d'action» contre les punaises de lit, en s'alarmant d'une «recrudescence importante» de cette espèce parasite. La mairie souhaite notamment l'organisation d'«assises de la lutte contre les nuisibles».

«Il faut que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024», a écrit Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la mairesse Anne Hidalgo, dans une lettre à la première ministre Elisabeth Borne.

Quant au «coût de prise en charge du traitement de ce type de nuisibles, il pourrait relever des contrats d'assurance habitation», a estimé M. Grégoire vendredi matin sur la chaîne BFMTV.

Disparus de la vie quotidienne dans les années 1950, ces insectes ont fait leur grand retour depuis une trentaine d'années dans de nombreux pays développés à la faveur de modes de vie de plus en plus nomades, de consommations favorisant l'achat de seconde main et d'une résistance croissante aux insecticides.

De la taille d'un pépin de pomme, elles se nourrissent la nuit, principalement de sang humain, se cachent le plus souvent dans les matelas ou sommiers, et sont transportées dans les vêtements et bagages.

Pour les éliminer, un nettoyage minutieux du lieu infesté est indispensable et le recours à un service antiparasitaire spécialisé souvent nécessaire.

