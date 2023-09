Enseignante suspendue après avoir prononcé le «mot en N»: entente entre l’Université et le syndicat

La bataille entre l’Université d’Ottawa et Verushka Lieutenant-Duval, l’enseignante qui a été suspendue pour avoir prononcé le «mot en N», s’est terminée par une entente mutuelle entre les parties.

«Les différends ont été résolus à la satisfaction mutuelle de toutes les parties impliquées», a précisé un porte-parole de l’université d’Ottawa dans un courriel envoyé à l’Agence QMI. L’établissement n’a émis aucun autre commentaire.

Dans sa décision, l’arbitre Michelle Flaherty a ainsi indiqué ne pas tirer de conclusion dans ce dossier et que la résolution entre les parties demeure confidentielle.

Responsable de médiation entre l’Université d’Ottawa et l’Association des Professeur.e.s à Temps Partiel de l’Université d’Ottawa (APTPUO), Mme Flaherty a résumé la position de chaque partie.

«L’APTPUO réitère l’impact important qu’un événement de cette nature puisse avoir sur une personne. La Plaignante fut au centre d’une tempête médiatique, souvent amplifiée par les réseaux sociaux. Elle a perdu son droit à l’anonymat. Ses informations personnelles, y compris son adresse et son numéro de téléphone furent publiées sur Twitter et ailleurs. Elle a reçu de nombreux messages, par moments menaçants. Pendant ce temps, l’Université a émis des communications qui décrivent ses propos comme étant inacceptables et inappropriés, sans pour autant avoir pris le temps de visionner les interactions avec les étudiants, et avant même de rencontrer la Plaignante pour obtenir sa version des faits», peut-on lire dans le document de trois pages.

De son côté l’établissement d’enseignement supérieur estime avoir agi dans l’intérêt de tous. En raison de l’enjeu du racisme, qui prenait de plus en plus d’importance dans la société, l’Université se dit avoir été obligée d’agir rapidement afin de mieux comprendre la situation.

«Pour l’Université, il est important de reconnaitre que contrairement à ce qui a été rapporté dans les médias lors des événements d’automne 2020, la Plaignante n’a pas été suspendue de façon disciplinaire ni congédiée. Elle est demeurée une employée de l’Université avec salaire, et aucune mesure disciplinaire n’a été imposée à la Plaignante ni versée dans son dossier», est-il également écrit dans la décision de Mme Flaherty.

Au moment d’écrire ces lignes, l’APTPUO n’avait toujours pas émis de commentaire sur le dossier.