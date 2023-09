De la gloire de Hollywood à son triste mariage : Grace Kelly, princesse de Monaco, a connu un destin tragique et une fin horrible

La célèbre et élégante actrice américaine des années 1950, devenue princesse de Monaco en mariant le prince Rainier III, a fait l’envie de bien des femmes par sa beauté et son statut. Si sa vie semblait un véritable conte de fées avec sa vie de château, ses sorties mondaines et ses tenues glamour, Grace Kelly a connu une fin tragique. Plus de 40 ans après son décès, la princesse mythique fait l’objet d’une nouvelle biographie illustrée.

Grace Kelly, princesse de Monaco, mère de l’actuel prince souverain de Monaco Albert II, a connu le plus beau et le moins beau de ce que la vie peut offrir. Née en 1929, issue d’une famille fortunée, elle est la fille de John Brendan Kelly, un ancien champion olympique d’aviron, qui a construit sa fortune en fondant une entreprise de briquetage à Philadelphie. Pourtant, Grace n’a rien de l’enfant gâtée, puisque son père élève ses quatre enfants dans la plus grande austérité.

Photo fournie par Casa Éditions

D’après l’auteur, toute sa vie Grace aurait cherché l’amour et la reconnaissance de son père, un homme monstrueusement narcissique qui préférait Peggy, sa fille aînée. Même lorsqu’elle décrochera l’Oscar de la meilleure actrice devant Judy Garland et Audrey Hepburn, son père ne démontre aucune fierté envers sa fille.

Adolescente, Grace Kelly a l’ambition de devenir actrice. Son père désapprouve catégoriquement. À 18 ans, de son plein gré, elle auditionne à l’American Academy of Dramatic Arts à New York et réussit son entrée.

Pour payer ses études et la chambre qu’elle loue dans la Grosse Pomme, elle fait du mannequinat pour Coca-Cola. Il faut dire qu’elle est perçue comme étant terriblement photogénique en plus d’être élégante.

On la verra ensuite sur les planches puis à 22 ans, dans un premier film. Ce sera l’acteur américain Gary Cooper qui la remarquera en premier et on les verra à plus d’une reprise ensemble au grand écran.

Mais ce sont principalement les films d’Alfred Hitchcock qui la rendra célèbre. Elle jouera dans trois de ses films : Le crime était presque parfait, Fenêtre sur cour et La main au collet.

Sacrifier sa carrière d’actrice

Après une liaison avec le célèbre acteur américain Bing Crosby, elle commence à se faire courtiser par le prince Rainier de Monaco.

Photo fournie par intercontinental Carlton

En épousant Grace, le prince Rainier III pourrait parvenir à placer Monaco sur la carte du monde grâce à la grande notoriété de Grace.

À 27 ans, Grace Kelly épouse le prince, mais elle doit sacrifier sa carrière d’actrice.

En seulement six ans de carrière à Hollywood, elle a joué dans onze films.

Une fois mariée et princesse, les contraintes se multiplient pour Grace.

Si elle jouit d’une incroyable notoriété au même titre que Jackie Kennedy et Marilyn Monroe, la vie monégasque est difficile. Elle se sent seule, elle a le mal du pays, l’armée de domestiques l’indispose et elle doit apprendre le français. Son château de 200 pièces est une prison dorée. De plus, elle est consciente des infidélités de son mari Rainier. Grace se réfugie alors dans les causes caritatives.

Fin tragique

Le 13 septembre 1982, sur la Côte d’Azur, Grace de Monaco sera victime d’un accident de voiture fatal alors qu’elle est en route vers l’aéroport.

L’accident survenu sur la Moyenne Corniche, route sinueuse surplombant Monaco, dans une Rover qu’elle conduisait elle-même. Accompagnée de sa fille, la princesse Stéphanie, alors âgée de 17 ans, elle fait une embardée la propulsant dans un précipice, 35 mètres plus bas. C’était le chauffeur qui devait les conduire, mais il en a été autrement en raison des nombreuses robes de haute couture sur la banquette arrière, alors que Stéphanie devait suivre un stage à l’atelier de la maison Dior, à Paris. Grace tombe dans un coma et meurt le lendemain à l’hôpital à l’âge de 52 ans. Elle a un poumon écrasé, le thorax enfoncé, une hémorragie à l’estomac, le fémur droit brisé et surtout des lésions irréversibles au cerveau.

Elle est considérée comme cliniquement morte et le prince Rainier comprend que sa femme, si elle s’en sort, sera réduite à l’état végétatif.

Il prendra donc la décision d’autoriser le débranchement des appareils qui la tiennent en vie artificiellement.

Stéphanie s’en sort miraculeusement, malgré de multiples fractures cervicales et une commotion cérébrale.

À l’instar de la princesse Diana, également décédée dans un accident de la route, diverses théories du complot ont circulé. Parmi les nombreuses hypothèses, celles des freins sabotés persistent principalement en raison de l’absence de traces de freinage sur la route. Elle laisse en héritage trois enfants, la princesse Caroline de Monaco, le Prince Albert de Monaco (actuel prince souverain) et sa fille cadette, la princesse Stéphanie de Monaco.

Photo tirée de la page Facebook de Guillaume Evin

♦ L’auteur Guillaume Evin a signé de nombreux livres dont les biographies Clint Eastwood, le dernier des géants et Il était une fois James Bond.