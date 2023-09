Immigration au fédéral, le million de trop?

Il y a un an, François Legault était vilipendé pour avoir osé évoquer l’enjeu de la paix sociale au Québec en regard des seuils d’immigration.

Voilà que l’idée gagne le Canada anglais, courtoisie des ambitions du gouvernement Trudeau.

On ne compte plus les chroniques qui évoquent le risque que le Canada soit éventuellement aux prises avec la même fracture sociale que celle qui déchire les États-Unis et tant de pays européens à cause des taux d’immigration gargantuesques envisagés par le fédéral.

La question est légitime.

La politique du gouvernement Trudeau met-elle en péril un des fondements de notre société, son ouverture envers les immigrants ?

Force est d’admettre que oui.

Secret mal gardé

Le plan d’accueillir 500 000 résidents permanents par année d’ici 2025 avait déjà soulevé quelques inquiétudes.

Mais ce qui a mis le feu aux poudres, gracieuseté de la banque CIBC et qui fut confirmé mercredi par Statistique Canada , est le nombre de résidents temporaires.

On savait que les étudiants étrangers étaient devenus les vaches à lait des universités en manque de financement. On avait compris que les travailleurs étrangers temporaires étaient la soupape des entreprises en pleine pénurie de main-d’œuvre.

Le problème en est un d’échelle.

Ce sont 698 000 résidents non permanents qui sont entrés au pays l’an dernier, une hausse de 46 % par rapport à l’année précédente.

Le Québec s’inscrit dans cette tendance. La ministre de l’Immigration le sait trop bien.

Pendant qu’on débat de 500 000 nouveaux immigrants par an, ce sont plutôt 1,2 million qui sont entrés au pays l’an dernier. À un tel rythme, la population du Canada doublera en 25 ans.

La tête dans le sable

Les entreprises étaient contentes. Les universités étaient contentes. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Puis arriva la crise du logement.

Il ne faut pas blâmer les immigrants, s’écrie la classe politique. Bien sûr que non ! Il faut blâmer les politiciens qui n’ont pas pensé que dans un pays en grave déficit d’habitations, l’arrivée de 1,2 million de personnes amplifierait un problème déjà existant.

Et ça ne se limite pas au logement. Les nouveaux arrivants, il faut les soigner, envoyer leurs poupons dans des garderies, leurs enfants dans des écoles.

Au Québec seulement, les classes d’accueil mobilisent l’équivalent de 1000 classes au primaire et au secondaire.

Mais c’est tabou d’en parler. Le concept de “capacité d’accueil” serait même xénophobe.

Or, la firme de sondage Abacus publiait récemment un sondage dans lequel on apprenait que 61 % des Canadiens trouvent que la cible de 500 000 immigrants en 2025 est trop élevée. C’est un revirement de tendance complet par rapport à l’an dernier. Imaginez s’ils avaient su que c’était plutôt 1,2 M.

Surtout, libéraux, conservateurs, néo-démocrates, ce constat transcende les lignes partisanes.

Elle est là la lumière rouge.

Le projet d’un Canada voué à une immigration débridée est celui des élites. Le clivage avec le reste de la population est sans équivoque.

Si la classe politique continue de l’ignorer, le ressac sera inévitable. Et c’est l’un des plus beaux piliers de notre société qui se verra ainsi sacrifié sur l’autel d’une utopie déconnectée de la réalité.