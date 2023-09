J’entends, au loin, les slogans scandés à s’époumoner et j’ai peur pour mes élèves et mes enfants, je n’ai en tête que l’air de voix du fameux « so-so-so-solidarité » qui se transforme pour « ce-sont-sont-sont les enfants qui seront perdants. »

Certains craignent l’arrivée d’un institut en éducation, d’autres de la création d’un ordre professionnel et moi, j’ai peur du désengagement de l’État envers l’école publique qui touche les enfants moins nantis, comme toujours.

La pandémie a fait des ravages dans nos écoles, pourquoi en causer davantage et de plein gré, mais pourquoi est-ce si difficile de s’entendre sur le bonheur de nos enfants lorsque ça devrait être si simple? Sommes-nous si sots ? « Sot-sot-sot sommes-nous si sots ? »

Grève

Si grève, il y a, qui sera malheureusement perdant encore une fois ? L’élève bien évidemment. Même avant de se rendre à cette solution, qui semble être inévitable, les dommages collatéraux seront présents dans nos écoles. L’élève aura moins de sorties en dehors de l’école, d’organisations de fêtes (Halloween, Noël, etc.), car les moyens de pression se font assez rares pour un professeur sans que cela affecte le service à l’élève.

Faire l’école à distance pour encore nuire aux apprentissages de l’élève et forcer les parents à rester à la maison, donc encore une fois nuire à la famille qui serait supposée être une alliée dans une école et non celle que l’on veut pénaliser. L'État et son système d’éducation traitent nos enfants comme de la chair à saucisse bon marché, d’un sophiste à l’autre en scandant : « sau-sau-sau-saucisse à hot dog. »

Mais pourquoi est-ce si difficile de s’entendre ? Lorsque vous négociez la composition de la classe et que vous n’avez jamais fait de gestion de classe, comprenez-vous clairement l’enjeu de cette demande ? Savez-vous que quelques élèves de moins dans une classe peuvent changer absolument tout ; ce n’est pas pour que le professeur travaille moins, mais bien pour qu’il travaille à donner le meilleur service possible aux élèves et pour qu’il puisse répondre aux besoins de chaque petit coco.

Situation difficile

Lorsque vous négociez la bonification des salaires, je suis d’accord avec vous que le 30 % d’augmentation que vous vous êtes voté est pour s’assurer que des gens compétents se présentent en politique et non n’importe qui en manque d’attention. Par contre, lorsque vient le temps d’augmenter les salaires des enseignants selon votre vision, comme par un heureux hasard, votre théorie ne s’applique pas à nous ? Malhonnête, diront certains. Pensez-vous réellement mettre fin à la pénurie de cette manière ?

La situation est assez difficile de la sorte dans nos écoles, des services de moins en moins présents, des difficultés d’apprentissage de plus en plus présentes, le personnel quitte fatigué et désillusionné. Et quoi dire de nos écoles vétustes ? Pour quelle raison vous vous obstinez à tenir tête aux demandes, car chaque fois que vous dites non, ce n’est pas aux enseignants que vous dites non, c’est, par la bande, aux enfants.

Lorsque nous parlons de nos enfants, de leur éducation et de leur avenir, eh bien, nous sommes tous dans la même équipe !

Pouvons-nous laisser nos enfants tranquilles et repousser le plus possible leur arrivée dans notre monde trop compliqué, pouvons-nous garder leur naïveté et faire de ces négociations, contrairement à notre système actuel, une réussite ?

Je terminerai ainsi, en vous quémandant humblement et en tout respect : s’il vous plaît, faites-le pour nos enfants, madame, « So-So-So » Sonia Lebel. Si nous aimions vraiment nos enfants ?

Photo fournie par Simon Bucci-Wheaton

Simon Bucci-Wheaton, Auteur du livre à paraître : Mais pourquoi l'école, février 2024 chez KO éditions. Enseignant au primaire en formation