Jean-Talon: l’importance d’une élection partielle

François Legault, ces derniers jours, a tout fait pour que les Québécois comprennent qu’il accordait une grande importance à l’élection partielle dans Jean-Talon.

D’abord en participant lui-même à la campagne, mais surtout, en annonçant, à la manière d’une déclaration sortie d’on ne sait où, qu’il sera candidat de nouveau en 2026.

Autrement dit, il est maître à bord et invite la population du comté à « voter du bon bord », comme on disait aux temps jadis.

Legault

Il l’a fait aussi en se positionnant habilement dans le débat sur la théorie du genre, en se portant à la défense des parents qui s’inquiètent de sa progression à l’école, contre la gauche intolérante qui les accuse de basculer à l’extrême droite.

Est-ce que tout cela suffira pour lui permettre de conserver la circonscription ?

Écoutez la rencontre Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau diffusée chaque jour en direct 10 h 30 via QUB radio :

Peut-être.

Le PQ de PSPP a beau être premier dans la région de Québec selon les sondages, Jean-Talon n’a jamais été une circonscription péquiste.

Le simple fait que le PQ redevienne une force qui compte dans la capitale nationale aura été la grande nouvelle politique des derniers mois.

François Legault sait que si le PQ l’emporte, une dynamique politique risque de s’enclencher. Elle n’aura pas la même force que celle engagée à l’élection partielle dans Louis-Hébert en 2017, mais elle sera significative.

Le PQ talonnera encore davantage la CAQ dans les prochains sondages.

La CAQ redoute cela.

Lequel des deux partis représentera le nationalisme à la prochaine élection ?

PSPP

Car la question nationale revient. Elle ne réfère plus seulement à l’avenir politique du Québec, mais à son existence en tant que peuple.

Car le Québec change rapidement, et quoi qu’on en dise, le changement n’est pas toujours positif. Il devient de plus en plus étranger à lui-même.

Sur ce sujet, la CAQ a déçu. Et on ne déçoit pas les nationalistes sans en payer le prix.

À voir aussi :