Justin Trudeau ou la machine à excuses

Richard Martineau m’a bien fait rire jeudi matin quand il a écrit qu’il avait hâte de lire les mémoires de Justin Trudeau.

Je prédis qu’elles seront en très gros caractères, qu’il y aura beaucoup de photos, et que ce n’est pas notre pee-wee en chef qui tiendra le crayon.

Oups !

On peut avancer sans crainte de se tromper que ses excuses y occuperont une large place.

Justin Trudeau vient de s’excuser pour l’hommage rendu par tout le Parlement canadien à un ex-nazi en présence du président de l’Ukraine.

Vladimir Poutine et les propagandistes russes, qui se plient en huit pour faire passer leur agression de l’Ukraine pour une opération de « dénazification », se pincent encore.

Sur le coup, je me suis souvenu de toutes les gaffes commises dans les parlements par des députés distraits dans la cacophonie des débuts de séances.

À Québec, un député voulut une fois rendre hommage à des citoyens de sa circonscription récipiendaires de je ne sais quel hommage... et lâcha qu’il lui faisait plaisir de saluer les « récipients » de son beau coin de pays.

Mais cette fois, on parle d’une initiative pilotée par le président de la Chambre, qui est entouré de gens payés pour vérifier, en présence d’un chef d’État d’un pays ami, et portant sur le sujet de politique internationale le plus dramatique du moment.

Mais revenons aux excuses de Justin.

Notre antiraciste en chef s’est excusé pour s’être peinturé le visage en noir quand il était jeune, ce qu’il n’aurait pas fait si l’embarrassante photo n’était pas remontée à la surface.

Il s’est excusé auprès des LGBTQ+.

Lesquels au juste dans cette confédération ? Tous, pour être sûr de n’en oublier aucun.

Il s’est excusé auprès des Premières Nations et des Inuits.

Il s’est excusé auprès des Canadiens d’origine italienne internés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le chroniqueur Michel David s’est aussi souvenu des excuses justiniennes offertes aux réfugiés juifs embarqués à bord du navire MS Saint Louis, auxquels le Canada ferma la porte en 1939, et de celles offertes aux descendants d’une unité de l’armée canadienne composée de soldats noirs victimes de discrimination pendant la guerre de 1914-1918.

Qui ?

Devinette maintenant : quel groupe mériterait des excuses massives de la part de Justin, mais est absolument certain de ne jamais en recevoir ?

Vous avez le choix.

Les 500 personnes arrêtées pendant la crise d’Octobre 1970, à l’époque de Trudeau père, et relâchées sans jamais avoir été accusées de rien ?

Les personnes espionnées illégalement pendant des années, toujours à l’époque de Trudeau père, parce qu’elles étaient souverainistes ?

Les ex-francophones hors Québec qui ont perdu leur langue et leur culture dans notre beau pays bilingue ?

Les expropriés pour construire l’aéroport de Mirabel ?

Les millions de naïfs qui ont cru que le gouvernement fédéral ne tricherait pas pendant le référendum de 1995 ?

Vous avez le choix, je vous dis.

Tous ceux-là vont attendre des excuses longtemps, longtemps, longtemps.

