«On a toujours le feu»: Kaïn nous fait danser avec «El Grande Torpedo»

Telle une « grande torpille », Kaïn fonce à travers les aventures et les défis depuis plus de 20 ans déjà. Avec son 8e album studio, El Grande Torpedo, la formation fondée en 1999, à Drummondville, prouve qu’elle sait toujours faire chanter et danser les foules qui sont désormais composées d’admirateurs de différentes générations.

« On est fébriles comme au premier album », lance Steve Veilleux, le musicien derrière les paroles des chansons de Kaïn.

« Les gars sont encore passionnés », ajoute John-Anthony Gagnon-Robinette, 32 ans, qui a rejoint le groupe il y a six ans et qui a été choisi tant pour son talent musical que pour sa personnalité qui collait à celles des autres membres.

« La passion est encore là, le feu de performer, disons qu’on cultive bien la braise », ajoute Éric Maheu, le doyen du trio qui ajoute deux musiciens à son ensemble sur scène.

Si la formation est aussi empressée de faire découvrir ses nouvelles chansons à son public (fidèle !), c’est en partie parce que l'album Je viens d’ici et la tournée de spectacles concoctés en 2019 pour souligner ses 20 ans de carrière ont été assombris par une certaine pandémie...

« C’est chaque fois un retour à la case départ, avec chaque album. Tu veux toujours que ta gang te suive. On espère que ça va rassembler notre monde. Il y a des gens de plusieurs générations maintenant dans nos shows et il a été pensé pour que tout le monde ait du fun. Si on n’était pas excités comme au premier disque, on ne ferait plus cela », expliquent-ils.

Chantal Poirier, Le Journal de Montréal

Amalgame d’influences

Ce Grande Torpedo est un opus alliant plusieurs de leurs influences ; de la musique cajun au trad. québécois, en passant par le country à la Willie Nelson et les textes à la Daniel Lanois. C’est une œuvre dansante et festive conçue autour de la rythmique des instruments : les batteries, les basses et les percussions.

La chanson-titre de l’album El Grande Torpedo est une pièce autobiographique relatant les débuts « rocambolesques et olé olé » du groupe. « C’est très assumé. Quand on chante “On se couchait rarement avant Salut Bonjour !”, c’est complètement vrai! Ça raconte la folie de nos débuts. La grande torpille est une image qui résume bien notre commencement », explique le leader de la formation, Steve Veilleux.

Le côté country se retrouve dans l’authenticité du quotidien et les musiciens évoquent l’humilité dont a fait preuve le parolier dans l’écriture des textes. C’est, selon eux, la beauté de vieillir : cette façon d’aborder l’amour avec son vécu, « là où tu es rendu dans ta vie ».

Les gars affirment « avoir toujours du fun à faire ce qu’ils font », et cela se sent en les écoutant parler de leur nouveau bébé. Mais se sont-ils assagis avec les années ?

« Pas tant, lancent-ils en éclatant de rire. Il y en a un qui est sobre depuis 8 ans (Éric Maheu, 53 ans), mais qui n’est pas sage pour autant, un est encore bien festif (Steve Veilleux, 44 ans) et un plus jeune et plus équilibré, John-Anthony Gagnon-Robinette. »

Le secret pour durer se trouve dans l’authenticité et la sincérité, croient-ils. Le fait de tout continuer à faire dans le plaisir ; comme prendre la route pour aller livrer des spectacles jusqu’en Abitibi malgré la famille, les enfants et le nid douillet à la maison.

« Ma fille a l’âge du groupe, confie Steve Veilleux. Dans cet album, il y a beaucoup de ces aventures vécues depuis le début de Kaïn. La musique est une vie d’aventure. »

-L’album de Kaïn El Grande Torpedo est offert sur les plateformes. La première de leur nouveau spectacle Laisse les bons temps rouler sera présentée à Brossard le 16 février 2024.