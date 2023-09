La 3e Coupe Charles-Bruneau bat son plein à Montréal

Quelque 47 équipes de hockey sont réunies au Stade IGA pour la troisième édition de la Coupe Charles-Bruneau, visant à amasser des fonds pour les enfants atteints d’un cancer.

Un match mettant en vedette des célébrités a eu lieu en début de journée en compagnie de trois héros, soit Eva, 9 ans, Benjamin, 15 ans ainsi que Mathis, 16 ans.

Ce dernier est en rémission d’un cancer du foie et affirme que cet événement lui permet de reprendre la vie normale en rencontrant de nouvelles personnes.

«Ça fait du bien à tout le monde, dit-il. On reprend la vie normale et on voit des personnes comme d’habitude.»

Pour le fondateur de la fondation, le journaliste et animateur à la retraite Pierre Bruneau, cet événement permet aux jeunes d’oublier la maladie.

«On fait une pause sur la maladie pour quelques heures et on célèbre la vie, pour eux aussi parce que quand c’est des moments difficiles où ils se retrouvent seuls, ils pensent trop à la maladie», explique-t-il.

«Donc là on se dit que c’est une belle occasion de les sortir de chez eux, de les amener et de leur faire prendre conscience qu’ils ne sont pas seuls dans cette lutte-là», ajoute-t-il.

L’événement sera non seulement de retour l’an prochain, mais il se dédoublera et aura lieu à Montréal ainsi qu’à Québec.

En 2022, la Coupe Charles-Bruneau avait amassé 1 M$ pour les enfants malades.

Voyez les explications dans la vidéo ci-dessus