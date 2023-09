La bulle de la batterie: a-t-on perdu la boule?

Grâce à nos milliards d’impôts et de taxes qu’on va y investir au fil des prochaines années, nous voilà bien ancrés dans la folle ruée mondiale de la batterie pour véhicules électriques.

A-t-on perdu la tête avec cette nouvelle euphorie financière pour les usines de batteries qui frappe les États-Unis, nombre de pays européens, le Canada, dont l’Ontario et maintenant le Québec ?

Quand c’en est rendu que les gouvernements financent une très grande portion du coût des projets d’usines de batteries, il y a de quoi s’inquiéter. C’est d’ailleurs le cas avec les 7,3 milliards $ injectés dans la méga-usine Northvolt qui va s’implanter sur les anciens terrains de la C.I.L. à McMasterville et Saint-Basile-Le-Grand. Québec va injecter 2,9 milliards et le fédéral 4,4 milliards. Qui plus est, on nous a avertis que des investissements gouvernementaux de plusieurs autres milliards seront requis plus tard.

CELA DIT...

Permettez-moi de reprendre une citation d’Albert Einstein que l’ex-économiste en chef de Desjardins, François Dupuis, avait utilisée dans un dossier spécial sur les crises financières : « Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine. Pour l’univers, je n’en ai pas acquis la certitude absolue. »

À maintes reprises dans l’histoire, nous avons traversé des périodes d’euphorie et de formation de bulles spéculatives. Elles se sont toutes dégonflées, tout en entraînant évidemment d’énormes pertes financières, comme ce fut notamment le cas lors des grandes crises financières suivantes :

Le krach boursier de 1929

Le dégonflement en 1980 de la bulle spéculative sur l’or et l’argent

Le krach boursier de 1987

Le krach boursier japonais de 1990

Le dégonflement en 2001 de la bulle internet et des télécoms

La crise financière du papier commercial et des « subprimes » en 2008

Comprenez-moi bien. J’espère de tout cœur que les dizaines de milliards que le gouvernement de Justin Trudeau et les gouvernements de François Legault et de Doug Ford vont investir en notre nom dans les méga-usines de batteries fassent de nous des joueurs majeurs dans la filière mondiale de la batterie pour véhicules électriques.

LE POTENTIEL DE NORTHVOLT

Il est certes intéressant de voir que l’investissement du gouvernement Legault de 2,9 milliards dans le projet de l’usine de batteries renferme une portion de 567 millions $ en équité dans la société mère Northvolt AB.

Le hic ? Le bureau du ministre Pierre Fitzgibbon refuse de dévoiler quel pourcentage du capital-actions de Northvolt AB représente ce demi-milliard de dollars. Mais bon...

Créée en 2017, cette start-up suédoise de la batterie a multiplié les levées de fonds depuis sa création. Northvolt AB a obtenu jusqu’à présent quelque 8 milliards de dollars en capitaux propres et en dettes pour mettre en œuvre son programme de développement.

L’entreprise souhaite faire bientôt son entrée en Bourse. Plusieurs grandes caisses de retraite canadiennes ont participé à ces levées de fonds de Northvolt AB, sauf la Caisse de dépôt et placement du Québec.

Question : si le potentiel de Northvolt AB est si prometteur aux yeux de François Legault et de Pierre Fitzgibbon, voulez-vous me dire pourquoi Charles Emond et ses grands gestionnaires de la Caisse ont raté cette grande opportunité d’investir dans le capital de Northvolt AB ?

DES BÉMOLS

Construire une usine qui va créer 3000 emplois, c’est fabuleux sur papier. Cela laisse présager l’arrivée d’autant ou même plus de nouveaux résidents dans les municipalités longeant la route 116, comme Mont-Saint-Hilaire, Beloeil, McMasterville, Saint-Bruno.

Où allons-nous loger tous ces nouveaux travailleurs et leurs familles ? Et surtout à quel prix ? Attendons-nous à une vague de surenchère résidentielle dans ce coin de la Montérégie.

Que dire maintenant des problèmes de circulation que l’augmentation de la population va provoquer sur la route 116, laquelle voie en a déjà plein son casque du trafic lors des heures de pointe ?

Pour faciliter l’accessibilité environnementale du mégaprojet de la nouvelle usine de batteries de Northvolt et ainsi éviter le déclenchement d’un examen du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), le gouvernement Legault a cru bon de modifier le règlement qui portait sur la fabrication de cathodes.

Comment ? Il a tout simplement relevé le seuil de fabrication de cathodes de 50 000 à 60 000 tonnes. Le hasard faisant bien les choses, il s’adonne que la future usine de Northvolt produira 56 000 tonnes de cathodes.

Par ricochet, Northvolt évitera ainsi de se retrouver sous la loupe du BAPE. À mes yeux, ce n’est guère rassurant, ce genre de modification de dernière minute !

À l’instar de la rapide évolution de la technologie, la batterie va elle aussi évoluer à vitesse grand V.

À nos risques et périls !