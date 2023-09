La carrière de Louise Latraverse en cinq photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste, par le biais de quelques photos souvenirs.

Il y a 55 ans !

Photo d’archives

En 1967, alors que la jeune Louise animait l’émission Jeunesse oblige à Radio-Canada. Arrivée à Montréal de son Arvida natal en 1959 avec ses parents, elle avait, malgré son peu d’expérience, décroché le rôle de « morning girl » à la radio de CKVL aux côtés de l’immense acteur Jean Coutu, à seulement 19 ans.

Premier one-woman-show

Photo d’archives

À l’été 1979, revenue de New York où elle habitait, Louise présentait son premier one-woman-show après 15 ans de carrière, spectacle conçu avec son amie Clémence Desrochers, avec qui elle avait été de la revue musicale féministe Les Girls. Elle s’apprêtait à faire sa rentrée montréalaise. Près de 45 ans plus tard, elle n’a pas dit son dernier mot.

La magnifique

Photo d'archives

Louise en 1987. Elle préparait un rôle pour le théâtre. À 47 ans, elle comptait déjà près de 30 ans de carrière. Depuis ses débuts professionnels à la radio locale de Chicoutimi, puis à CKVL en 1959, elle avait joué dans une quinzaine de séries télé, autant de pièces de théâtre et une dizaine de films.

L’actrice

Photo d'archives

Interprétant Martha, dans la pièce Qui a peur de Virginia Wolf, au Rideau vert en 1988. La comédienne qui avait démissionné de la direction du Théâtre de Quat’Sous en 1986 se consacrait désormais au jeu. On pouvait aussi la voir à la télé dans Poivre et sel et dans Le 101, ouest, avenue des Pins de Denise Filiatrault.

Artiste peintre

Photo d'archives

Un jour, Louise laissa tout derrière elle pour aller se ressourcer en Inde. Ayant fait le vide, revenue ragaillardie après trois mois d’exil, elle exposa pour la première fois ses œuvres inspirées de ce séjour et elle lança (en 1995) son magnifique livre India, mon amour illustré de ses aquarelles et racontant son aventure au bout du monde.