La mission de Jean Boulet: réformer la construction pour déparalyser le Québec

La mission est délicate, mais possible. Le gouvernement Legault doit réformer l’industrie de la construction pour accélérer la cadence des travaux, sans se mettre à dos les ouvriers dont il a cruellement besoin.

Comme en santé et en éducation, le gouvernement caquiste veut faire lever des barrières qui empêchent une plus grande efficacité en construction.

« Mettre des portes très étroites dans des écoles, ça requiert l’intervention de sept corps de métiers pour s’assurer que la porte fait bien dans le cadrage », illustre le ministre du Travail Jean Boulet, dans un exemple coup de poing de la lourdeur du système actuel.

Alors que bon nombre d’écoles et d’hôpitaux tombent en ruine, qu’il faut construire des logements, et qu’une multitude de projets seront mis en branle pour la transition énergétique, il n’existe pas 36 solutions.

Il faut faire entrer plus de paires de bras dans l’industrie et assouplir un cadre d’exécution trop rigide.

Le ministre Boulet compte sur la collaboration des syndicats et des travailleurs pour que la grande majorité des corps de métier reconnus au Québec puissent accomplir d’autres tâches, et ainsi livrer des projets plus rapidement.

Déjà, alors qu’il détaille graduellement ses intentions, des voix s’élèvent dans l’industrie.

Dans le passé, certains se sont prêtés à de l’intimidation pour tenter de protéger leur chasse gardée.

Boulet ne craint pas d’être l’objet de menace comme l’ont été des prédécesseurs comme Laurent Lessard et Lise Thériault, qui a mis fin au placement syndical.

Le directeur général de la FTQ-Construction, Éric Boisjoly, me dit que son organisation n’en est pas là.

« On n’est pas en guerre avec personne », lâche-t-il dans un court entretien.

Couper les ponts

Néanmoins, le syndicat a décidé de mettre un terme à ses discussions avec le gouvernement.

En plus du projet de loi que déposera Jean Boulet, François Legault a annoncé son intention de créer une formation payée et accélérée pour recruter rapidement des bras en construction, comme il avait fait pour les préposés aux bénéficiaires.

Or, l’organisation syndicale soutient que les formations qui seront proposées sont trop courtes.

Elles viseront la ferblanterie, la réfrigération, la conduite d’engins de chantier et la charpenterie-menuiserie.

M. Boisjoly soutient que la formation rapide pour devenir frigoriste serait de 700 heures, au lieu des 1800 requises pour le DEP, ce qu’il qualifie d’alarmant.

« Si on a des bras qui n’ont pas les compétences, on n’est pas plus avancé », tranche-t-il.

Son syndicat a proposé au gouvernement que les centres de formation des métiers passent de 32 heures d’enseignement par semaine à 40 heures.

Ce serait insuffisant.

Comme les préposés

Québec veut une armée de nouveaux travailleurs formés vite fait, prêts à enfiler les bottes à cap d’acier dès l’été prochain.

Dans le cas des préposés aux bénéficiaires, il y avait eu de la résistance aussi face à la formation rapide.

Ces nouvelles ressources ont pourtant permis de donner plus de services dans les CHSLD et à notre connaissance, leur arrivée n’a pas entraîné une série de bavures pour cause d’incompétence.

Une collision avec les syndicats pourrait éventuellement perturber des chantiers actuels.

Le Québec n’a toutefois pas le luxe de ne rien faire.

Les manchettes le rappellent toutes les semaines.

La pénurie de main-d’œuvre combinée à l’inflation et à la multitude de besoins pressants gonfle les prix, ce qui force le report de projets de nouvelles écoles, de maisons des aînés, de CPE.

L’inaction condamnerait au maintien de cette paralysie partielle.